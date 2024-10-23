Норвегия запретит пользоваться соцсетями детям до 15 лет

Норвегия собирается ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей. Запрет коснется детей младше 15 лет, сообщает The Guardian.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что технологические компании «настроены против мозгов маленьких детей», поэтому власти должны вмешаться и защитить детей от «власти алгоритмов». Лидер лейбористов заявил, что индустрия злоупотребляет соцсетями и политикам предстоит «тяжелая битва с мощными силами».
Стёре заявил, что часто в сети несовершеннолетние находят друзей и место для самовыражение, но там не должно быть алгоритмов. «Это [алгоритмы] может сделать вас недалеким и апатичным, потому что на экранах все происходит так быстро», — пояснил он.
В Норвегии уже действует возрастное ограничение на соцсети для детей младше 13 лет. Несмотря на это, согласно исследованиям, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются соцсетями. Поэтому норвежские политики хотят изменить закон о персональных данных и заставить проверять возраст пользователей.
Такое же ограничения планируют ввести власти Австралии, местное правительство уже одобрило законопроект. Однако минимальный возраст там еще не выбрали, но, скорее всего, это будет 14 либо 16 лет.