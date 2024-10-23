Норвегия запретит пользоваться соцсетями детям до 15 лет

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что технологические компании «настроены против мозгов маленьких детей», поэтому власти должны вмешаться и защитить детей от «власти алгоритмов». Лидер лейбористов заявил, что индустрия злоупотребляет соцсетями и политикам предстоит «тяжелая битва с мощными силами».

Стёре заявил, что часто в сети несовершеннолетние находят друзей и место для самовыражение, но там не должно быть алгоритмов. «Это [алгоритмы] может сделать вас недалеким и апатичным, потому что на экранах все происходит так быстро», — пояснил он.