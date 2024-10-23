Девушка Лиама Пейна призналась, что музыкант планировал жениться на ней

Кейт Кэссиди, девушка погибшего в Буэнос-Айресе музыканта Лиама Пейна, рассказала, что тот планировал жениться на ней в течение года. Этим Кэссиди поделилась в инстаграме*.

Кэссиди подчеркнула, что ее сердце «разбито так, что невозможно выразить в словах». Она назвала Пейна своим «лучшим другом» и «любовью всей жизни» и вспомнила, как вместе они «могли быть снова детьми, всегда находя радость в мельчайших вещах».

«Неделю назад мы проводили прекрасный вечер на природе и загадывали желания на наше совместное будущее. Я сохранила твою записку, хотя ты просил меня не смотреть на нее. В ней говорилось „Мы с Кейт женимся в течение года/празднуем помолвку и остаемся вместе навсегда“», — написала Кэссиди.

Девушка добавила, что ей кажется, будто она «потеряла лучшую часть себя». «Я знаю, мы останемся вместе навсегда, хоть и не так, как планировали», — подчеркнула она.

Кэссиди поделилась любимыми фотографиями с Пейном и пообещала любить певца «до конца жизни и после нее», хранить совместные мечты и воспоминания, где бы она ни была.

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Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction, скончался 16 октября в возрасте 31 года после падения с третьего этажа отеля в столице Аргентины. Вскрытие показало, что музыкант умер от многочисленных травм. В его теле обнаружили многочисленные наркотики, включая «розовый кокаин».

Сразу после смерти Пейна в СМИ появились снимки с телом артиста, которые раскритиковали за неэтичность. На скоропостижную смерть певца отреагировали многие его коллеги. Песни One Direction вскоре взлетели в рейтингах прослушиваний. А Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в смерти Пейна.