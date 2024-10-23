В Сиднее поймали какаду Микки, который четыре недели поедал булочки в супермаркете

В Сиднее попугай по кличке Микки четыре недели воровал булочки в супермаркете, но его сладкая жизнь закончилась. Пернатого воришку поймали, сообщил The Guardian.

Специалисты по дикой природе выловили какаду в районе площади Макартура. Птицу планируют выпустить с надеждой, что она не вернется в магазин и будет жить в более подходящем для нее месте.

Микки поселился в супермаркете около месяца назад. Попытки поймать его вызывали у какаду только стресс. Люди так пугали Микки, что в магазин даже принесли другого какаду, домашнюю Дорис, которая должна была успокоить сородича.

Присутствие Дорис действительно хорошо подействовало на Микки, но приближаться к людям попугай все равно не спешил. Вылететь из супермаркета сам он тоже не мог: в дверях магазина всегда были люди, другие посетители.

Как отметил специалист по спасению птиц Рави Васан, Микки нужно было понять, что люди неопасны. «Это, очевидно, сложно, когда он видит в каждом потенциальную угрозу», — пояснил Васан.

В магазине установили две ловушки для какаду, но не было ясно, сработают ли они. Микки вполне благополучно питался едой из супермаркета. Воду для попугая приносил ночной менеджер супермаркета — он очень привязался к птице.