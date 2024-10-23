В Петербурге могут снять документальную комедию об Анатолии Ивановиче и его брачном агентстве

В России могут снять юмористический документальный сериал об Анатолии Алтухове и его брачном агентстве в Петербурге. Проект представлен на питчинге фестиваля «Послание к человеку», сообщает телеграм-канал «Русское кино в топе».
Ленту под названием «Правила любви Анатолия Ивановича» собирается снять режиссер Андрей Ананин. Документальный проект посвящен жителю Петербурга и «отцу брачного бизнеса», реклама услуг которого долго время висит на Невском проспекте. Авторы называют это «документальным исследованием, насколько работают его правила любви».
Результаты фестивального питчинга «Послание на завтра» огласят 24 октября. Канал отмечает, что у «Правил любви Анатолия Ивановича» есть шансы получить финансирование: сразу несколько представителей онлайн-кинотеатров из жюри заприметили проект.
Анатолий Алтухов — известный житель Петербурга, о котором в первую очередь вспомнили, когда Tinder ушел из РФ. Нередко он появляется на местных телеканалах в качестве эксперта. В 2015 году «Афиша Daily» разговаривала с основателем брачного агентства, которое работает уже 24 года, — о работе, любви, знакомствах и требованиях мужчин и женщин к противоположному полу.