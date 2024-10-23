В Петербурге могут снять документальную комедию об Анатолии Ивановиче и его брачном агентстве

В России могут снять юмористический документальный сериал об Анатолии Алтухове и его брачном агентстве в Петербурге. Проект представлен на питчинге фестиваля «Послание к человеку», сообщает телеграм-канал «Русское кино в топе».

Ленту под названием «Правила любви Анатолия Ивановича» собирается снять режиссер Андрей Ананин. Документальный проект посвящен жителю Петербурга и «отцу брачного бизнеса», реклама услуг которого долго время висит на Невском проспекте. Авторы называют это «документальным исследованием, насколько работают его правила любви».

1 / 2 © Фото: «Русское кино в топе»/Telegram 2 / 2 © Фото: «Русское кино в топе»/Telegram

Результаты фестивального питчинга «Послание на завтра» огласят 24 октября. Канал отмечает, что у «Правил любви Анатолия Ивановича» есть шансы получить финансирование: сразу несколько представителей онлайн-кинотеатров из жюри заприметили проект.