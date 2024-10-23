Билли Айлиш упала с лестницы на концерте в Нью-Йорке

Американская певица Билли Айлиш упала с лестницы на концерте в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Видео инцидента артистка поделилась в инстаграме*.

Айлиш показала, как в ходе прощания с публикой спускалась в помещение под сценой и оступилась. Она упала и ушибла бедро. Фото синяка на ноге певица также разместила на своей странице.

Травма не помешала артистке провести еще два концерта в Нью-Йорке на той же арене. Выступления прошли в рамках тура в поддержку третьего студийного альбома певицы «Hit Me Hard and Soft».

Пластинка вышла в мае 2024 года. В сентябре Айлиш отправилась в тур: он начался в Квебеке, а завершится летом 2025 года в ирландском Дублине.