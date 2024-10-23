У россиян не получается обновить драйверы видеокарт Nvidia

Пользователи из РФ пожаловались на проблемы со скачиванием драйверов для видеокарт с сайта Nvidia. При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение, что доступ запрещен, передают ТАСС и РИА «Новости».
Драйверы не скачиваются ни с официального сайта Nvidia, ни через специальное приложение, узнал DTF. Запрос заблокирован файерволом Edgecast WAF, отметил «Коммерсант».
Возможно, это временная неполадка. Однако DTF убедился, что при использовании VPN с IP-адресом другой страны драйверы скачиваются без ограничений. Пользователи из Беларуси также сообщили о проблемах со скачиванием с Nvidia.
После начала военной спецоперации на территории Украины Nvidia, крупнейший производитель графических процессоров, остановил продажу своей продукции в РФ.