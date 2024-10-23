Умерла тикток-блогер Баба Маша. Ей было 98 лет

Тикток-блогер Баба Маша скончалась в возрасте 98 лет. Об этом близкие женщины рассказали в ее телеграм-канале.

Подписчики выразили соболезнования семье ушедшей, которая опубликовала последние видеоролики всего пару дней назад. В них женщина рассказывала, что заболела и обращалась за помощью в скорую помощь.

Баба Маша хвалила врача, приехавшего на ее вызов, и благодарила всех медиков, которые «ставят людей на ноги». «У меня и давление, и сахар поднялся. Очень плохо мне было. Он [врач] от смерти меня спас», — признавалась блогерша.

Похороны Бабы Маши состоятся в Саратовской области. Дата еще не определена.