Шоу любимых цитат Си Цзиньпина, которое крутят на российских каналах, продлили на третий сезон

Телепроект «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», который показывают на российских каналах, продлили. Об этом сообщается на сайте Казанского федерального университета, где прошло открытие третьего сезона.

Созданием шоу о цитатах и Си занимаются ВГТРК и Медиакорпорация Китая. Пресс-служба вуза пишет, что проект знакомит зрителей с афоризмами, личными высказываниями и цитатами из древних легенд, исторических и философских трактатов, которые использовал в своей речи лидер КНР.

На платформе «Смотрим» опубликована запись «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» 2019 года. Фрагменты с голосом политика и изображениями китайцев и иероглифов появляются во время рекламных пауз между передачами.

Ролики с цитатами транслируют на ресурсах ВГТРК, в частности «России 1», телеканале «Большая Азия» и сайте «Российской газеты».