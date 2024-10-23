У мультфильма «Изумительный Морис» появится сиквел

Мультфильм «Изумительный Морис», снятый по одноименному роману Терри Пратчетта, получит сиквел. Об этом сообщил Screen Daily.

Новая анимационная картина выйдет в 2027 году. Над ней будут работать специалисты, занимавшиеся оригинальной лентой: режиссер Тоби Генкель и продюсеры Эмели Кристианс, Эндрю Бейкер, Роберт Чендлер и Роб Уилкинс.

Генкель поставит мультфильм совместно с еще одним режиссером, его имя пока держат в секрете. Соавтор Генкеля по первому фильму Флориан Вестерманн в данный момент занят другим проектом.

Сценарий картины напишут Джайлс Нью и Кейрон Сулф. Они создадут собственную историю, в которой будут фигурировать персонажи Пратчетта. Герои будущего мультфильма, в числе которых лысый кот Адмирал Кац, будут искать легендарные Воды Жизни.