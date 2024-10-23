Роскомнадзор умеет блокировать звонки через мессенджеры, заявил его глава

Роскомнадзор умеет блокировать звонки через мессенджеры, но «это жесткий вариант». Об этом рассказал РБК глава регулятора Андрей Липов.

РКН «может ограничивать звонки» так, что сам мессенджер продолжит работать стабильно, поделился Липов. По его словам, в РФ могут разработать комплекс требований к иностранными мессенджерам, чтобы защитить пользователей от мошенников.

Мессенджеры хотят обязать «дать возможность гражданину самостоятельно ограничить» возможность позвонить — например, номерам из‑за границы или не из записной книжки. «Условно говоря — пока не выполнил [требования], звонить через тебя не смогут», — пояснил Липов.

В начале июня стало известно, что Роскомнадзор рассматривает блокировку функции звонков в мессенджерах без проверки номеров. Тогда начальник управления контроля и надзора в сфере связи РКН Максим Прыткин говорил, что в таком случае «возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов» в РФ.