В Ачинске заммэра поздравил 1000-го посетителя вытрезвителя. Он подарил ему 5 литров кефира

Заместитель мэра города Ачинска, расположенного в Красноярском крае, поздравил тысячного посетителя местного вытрезвителя. Он подарил ему пять литров кефира, рассказала «Ачинская газета».
Юбилейного клиента доставили в вытрезвитель сотрудники полиции. Мужчина не оказывал сопротивления, а в результате получил подарок.
Понравился ли жителю Ачинска презент от властей, неизвестно. На сайте газеты его показали на фотографии: на пластиковой бутылке с кисломолочным продуктом оставили трогательную подпись «1000 клиенту от сотрудников Центра».
Госдума приняла законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в стране в 2020 году. В сентябре об организации таких учреждений объвили в Ставрополье.
По информации «Ведомостей», из выделенных 33,6 млн рублей два потратят на аренду новых помещений площадью от 300 квадратных метров. На зарплату сотрудникам вытрезвителей заложат 23,8 млн, а оставшиеся средства потратят на покупку мебели, специализированного автомобиля и другие расходы.