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В Ачинске заммэра поздравил 1000-го посетителя вытрезвителя. Он подарил ему 5 литров кефира

Сегодня в 17:57
Фото: Elena Leya/Unsplash

Заместитель мэра города Ачинска, расположенного в Красноярском крае, поздравил тысячного посетителя местного вытрезвителя. Он подарил ему пять литров кефира, рассказала «Ачинская газета».

Юбилейного клиента доставили в вытрезвитель сотрудники полиции. Мужчина не оказывал сопротивления, а в результате получил подарок.

Понравился ли жителю Ачинска презент от властей, неизвестно. На сайте газеты его показали на фотографии: на пластиковой бутылке с кисломолочным продуктом оставили трогательную подпись «1000 клиенту от сотрудников Центра».

Госдума приняла законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в стране в 2020 году. В сентябре об организации таких учреждений объвили в Ставрополье.

По информации «Ведомостей», из выделенных 33,6 млн рублей два потратят на аренду новых помещений площадью от 300 квадратных метров. На зарплату сотрудникам вытрезвителей заложат 23,8 млн, а оставшиеся средства потратят на покупку мебели, специализированного автомобиля и другие расходы.

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