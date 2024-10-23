Власти Китая объявили борьбу мемам, игре слов, с помощью которых в сети безопасно обсуждают политику

Регуляторы интернета в Китае запустили кампанию по борьбе с каламбурами и игрой слов под названием «Четко и ясно». Таким образом местные власти хотят усилить цензуру в сети, сообщает The Guardian.
Разработкой программы, направленной против «неправильной и нецивилизованной» речи в сети, занимались Управление по киберпространству и Министерство образования КНР. Государственная газета People’s Daily пишет, что все чаще «стали появляться различные жаргонизмы и мемы, сбивающие людей с толку все больше и больше».
«Они оказывают скрытое разрушающее воздействие на повседневное общение и идеологические ценности несовершеннолетних, что может легко привести к неблагоприятным последствиям», — утверждает People’s Daily.
The Guardian отмечает, что интернет в Китае строго контролируются и цензурируется, а некоторые темы и термины находятся под строжайшим запретом, в частности критика Си Цзиньпина. Чтобы обойти ограничения, пользователи придумывают неясные и замысловатые формулировки, в том числе омофоны. Они используют слова и фразы, которые звучат очень похоже на мандаринском, но их пишут разными китайскими иероглифами — например, «парашютист» (sǎn bīng) вместо «идиот» (shǎ bī). Так, комментаторы пишут «ваша страна» вместо термина «моя страна», который придумала и распространяет Коммунистическая партия Китая, чтобы выразить свою оценку властям.