Власти Китая объявили борьбу мемам, игре слов, с помощью которых в сети безопасно обсуждают политику

Регуляторы интернета в Китае запустили кампанию по борьбе с каламбурами и игрой слов под названием «Четко и ясно». Таким образом местные власти хотят усилить цензуру в сети, сообщает The Guardian.

Разработкой программы, направленной против «неправильной и нецивилизованной» речи в сети, занимались Управление по киберпространству и Министерство образования КНР. Государственная газета People’s Daily пишет, что все чаще «стали появляться различные жаргонизмы и мемы, сбивающие людей с толку все больше и больше».

«Они оказывают скрытое разрушающее воздействие на повседневное общение и идеологические ценности несовершеннолетних, что может легко привести к неблагоприятным последствиям», — утверждает People’s Daily.