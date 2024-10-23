В Анкаре произошел теракт на объекте компании TUSAŞ

На территории объекта турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре произошел теракт. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

По информации местных СМИ, взрыв мог устроить террорист-смертник. Сначала очевидцы услышали взрыв у входа в предприятие, после чего началась стрельба. По последним данным, погибли не менее трех человек. Среди погибших — охранники, которые сидели на КПП.