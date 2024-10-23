В Анкаре произошел теракт на объекте компании TUSAŞ

На территории объекта турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре произошел теракт. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, есть погибшие и пострадавшие.
По информации местных СМИ, взрыв мог устроить террорист-смертник. Сначала очевидцы услышали взрыв у входа в предприятие, после чего началась стрельба. По последним данным, погибли не менее трех человек. Среди погибших — охранники, которые сидели на КПП.
По версии телеканала NTV, террористы, вооруженные автоматами и пистолетами, могли прорваться в служебные помещения и взять заложников. На место выехали подразделения специального назначения.
TUSAŞ — одна из крупнейших компаний в сфере авиастроения. Она занимается производством беспилотников, самолетов, вертолетов и объектов космической промышленности. В частности, TUSAŞ разрабатывает турецкий истребитель пятого поколения Kaan и ударные беспилотники Anka.