Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год

По словам представителей Публичной библиотеки Патерсона, книгу нашла женщина по имени Синтия Делайе. Она разбирала вещи ее покойной бабушки Арлин, и обнаружила, что томик был взят в библиотеке в 1923 году. Делайе связалась с библиотекой и договорилась о возвращении книги.