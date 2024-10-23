Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год

Копию книги Уильяма Шекспира «Хроника-история Генриха Пятого» вернули в библиотеку Нью-Джерси спустя 101 год, передает UPI.
По словам представителей Публичной библиотеки Патерсона, книгу нашла женщина по имени Синтия Делайе. Она разбирала вещи ее покойной бабушки Арлин, и обнаружила, что томик был взят в библиотеке в 1923 году. Делайе связалась с библиотекой и договорилась о возвращении книги.
«Никогда не поздно вернуть просроченные библиотечные материалы», — прокомментировал директор библиотеки Кори Флеминг. Он отметил, что впервые столкнулся с подобным более чем за двадцать лет работы.
По словам библиотекарей, издание 1910 года вышло ограниченным тиражом и высоко ценится коллекционерами.
В начале этого года похожий случай произошел в библиотеке Колорадо. Туда спустя 105 лет вернули экземпляр «Айвенго» сэра Вальтера Скотта.