Идрис Эльба переедет в Африку, чтобы развивать местную киноиндустрию

Идрис Эльба заявил, что планирует переехать в Африку, чтобы помогать местным режиссерам снимать фильмы, которые будут опираться на их «традиции, культуру и язык», а не на колониальные ценности.

Звезда «Лютера» и «Прослушки» рассказал об этом Би-би-си на Африканском киносаммите в Аккре. Эльба, ранее объявивший о планах построить киностудию в Танзании, подчеркнул, что его амбиции по развитию африканского кинематографа потребуют переезда.

«Это произойдет. Думаю, я перееду в ближайшие пять — десять лет, если Бог даст. Я здесь, чтобы укрепить киноиндустрию, — это десятилетний процесс, и я не смогу сделать это из‑за рубежа. Мне нужно быть в стране, на континенте. Я собираюсь жить в Аккре, я собираюсь жить в [столице Сьерра-Леоне] Фритауне, я собираюсь жить в Занзибаре. Я постараюсь побывать там, где рассказывают истории, — это очень важно», — рассказал актер.

Уроженец Лондона Эльба, чей отец родом из Сьерра-Леоне, а мать — из Ганы, с энтузиазмом относится к возможностям кинопроизводства на Африканском континенте. «Если вы посмотрите любой фильм или что‑либо, связанное с Африкой, вы увидите только травму, как мы были рабами, как нас колонизировали, как это просто война, а когда вы приедете в Африку, вы поймете, что это неправда», — поделился он.