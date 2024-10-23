Лукашенко пойдет на выборы президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025 года

Александр Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси, сообщил он ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Голосование пройдет 26 января 2025 года.
По мнению Лукашенко, назначенная дата выборов «хорошая». Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко назвал ее «оптимальной».
Лукашенко будет переизбираться на седьмой срок подряд. Управляет Беларусью он с 1994 года и по сей день.
В феврале 2024-го Лукашенко уже говорил, что намерен участвовать в выборах президента республики. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им [беглым. — Прим. ред. агентства „БелТА“], что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, <…> чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — говорил политик.
После объявления результатов выборов президента в Беларуси 2020 года прошли массовые протесты с участием несогласных с итогами. Тогда политик набрал 80,1% голосов, следовало из результатов местного избиркома.