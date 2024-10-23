Лукашенко пойдет на выборы президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025 года

В феврале 2024-го Лукашенко уже говорил, что намерен участвовать в выборах президента республики. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им [беглым. — Прим. ред. агентства „БелТА“], что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, <…> чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — говорил политик.