«С возвращением, Марк»: вышел тизер второго сезона «Разделения»

Apple TV+ опубликовал тизер второго сезона сериала «Разделение». Его премьера состоится 17 января.

В ролике Марк Стаут бежит по коридорам цеха доработки макроданных в Lumon Industries. Затем в кадре появляется Селвиг/мисс Кобель, копающаяся в подземном туннеле, коридор, покрытый козьей шерстью, и арбуз, на котором вырезано лицо Ирвинга.

Тизер заканчивается тем, что Марк натыкается на новых сотрудников Боба Балабана, Алию Шокат и Стефано Караннанте, а затем его встречает мистер Милчик, который зловеще говорит: «С возвращением, Марк С. Давно не виделись…»

Сериал рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую их память на рабочую и личную жизнь.

Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.

Помимо Адама Скотта, во второй сезон вернутся Бритт Лоуэр, Трамелл Тиллман, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакман, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и Патриция Аркетт. В сериале также появится новая постоянная участница Сара Бок.