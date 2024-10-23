Во Флориде 13 человек умерли от редкой бактерии после урагана

Во Флориде 13 человек умерли от редких инфекций, вызванных плотоядными бактериями Vibrio vulnificus, из‑за ураганов в штате. Об этом сообщает The Guardian.
В этом году было подтверждено 74 случая заражения Vibrio vulnificus, 13 из которых со смертельным исходом. В 2023-м было зарегистрировано 46 случаев и 11 смертей.
Vibrio vulnificus — это бактерии, которые встречаются в теплой солоноватой морской воде. Заражение происходит, если загрязненная вода попадает в организм или на открытые раны.
«После сильных дождей и наводнений концентрация этих бактерий может повышаться, особенно в солоноватой и соленой воде», — отметили в Министерстве здравоохранения.
Большая часть заразившихся пришлась на округа Ситрус, Эрнандо, Хиллсборо, Ли, Паско, Пинеллас и Сарасота. В последние несколько месяцев на Флориду обрушилось несколько разрушительных ураганов, в результате которых погибли сотни людей.