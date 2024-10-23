В Чите нашли пропавшего журналиста. Мужчина хотел побыть один

Сегодня / 16:12
«С возвращением, Марк»: вышел тизер второго сезона «Разделения»
Сегодня / 16:29
Идрис Эльба переедет в Африку, чтобы развивать местную киноиндустрию
Сегодня / 14:54
Во Флориде 13 человек умерли от редкой бактерии после урагана
Сегодня / 14:44
Съемки «Человека-паука-4» начнутся летом 2025 года
Сегодня / 14:35
Роберт Паттинсон и Лэнс Оппенхайм снимут фильм для A24
Сегодня / 14:00
Гуфа задержали в Подмосковье. Рэпер запустил прямой эфир из отдела полиции
Сегодня / 13:33
В Лондоне откроют Центр Дэвида Боуи
Сегодня / 12:38
Ученые создали первый в мире имплант, который восстанавливает зрение
Сегодня / 11:08
Вышел трейлер сериала «Интерьер Чайна-тауна» от Тайки Вайтити и Чарльза Ю
Сегодня / 10:58
В Москве вырастут цены на такси из‑за нехватки водителей
Сегодня / 10:49
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования в 1973 году
Сегодня / 10:32
В США увеличилась смертность младенцев после отмены права на аборт
Сегодня / 10:31
Анонсирован второй сезон «Грызни». В нем снимутся Оскар Айзек и Кэри Маллиган
Сегодня / 10:10
В США один человек умер и десятки отравились из‑за кишечной палочки в чизбургерах McDonald’s
Сегодня / 10:05
Рональд Д.Мур стал новым шоураннером сериала по God of War
Сегодня / 09:29
Стэнли Туччи рассказал, что долго не мог найти работу после фильма «Дьявол носит Prada»
Сегодня / 08:59
Сериал «Мэтлок» с Кэти Бейтс продлили на второй сезон
Сегодня / 01:57
В сети появился трейлер антологии «Хичкок: Начало» — собрания ранних работ культового режиссера
Сегодня / 01:04
СМИ: в школах начались профилактические беседы о вреде квадробинга
Сегодня / 00:21
Скарлетт Йоханссон намерена сыграть главную роль в экранизации «Девушки в озере»
Вчера / 23:46
Netflix опубликовал трейлер концертного фильма Оливии Родриго
Вчера / 23:02
Эллиот Минц заявил, что Джон Леннон и Йоко Оно были «одержимы идеей худобы»
Вчера / 22:22
Сидни Суини снимется в режиссерском дебюте Колмана Доминго
Вчера / 22:00
Российская второклассница установила мировой рекорд по жиму лежа
Вчера / 21:46
Ремейк «Блэйда» исчез из расписания релизов Marvel
Вчера / 21:22
Умер основатель «Флибусты»
Вчера / 21:20
В Австралии на встречу с королем Карлом III пришел альпака — и чихнул на Его Величество
Вчера / 20:43
В Лондоне продадут дом, в котором жила Маргарет Тэтчер
Вчера / 20:12
Том Йорк, Джулианна Мур и еще более 10 тыс. артистов подписали открытое письмо разработчикам ИИ
Вчера / 19:01
Вышел трейлер боевика «Любовь ранит» со звездой «Всё везде и сразу» Ке Хюи Кваном
Вчера / 18:33
Борьба за «Йеллоустоун» продолжается в трейлере второй части пятого сезона сериала
Вчера / 18:28
Николас Кейдж призвал актеров не использовать ИИ для улучшения игры
Вчера / 18:01
В школьных туалетах Перми установили камеры, чтобы «контролировать поведение» детей
Вчера / 17:46
Французского режиссера Николя Бедоса приговорили к году тюрьмы за сексуализированное насилие
Вчера / 17:15
МВД Великобритании выдало паспорт медвежонку Паддингтону

В Чите нашли пропавшего журналиста. Мужчина хотел побыть один

Сегодня в 14:44
Фото: Владимир Свечников/«ВКонтакте»

В Чите нашелся журналист Владимир Свечников, который считался пропавшим более недели. С ним все в порядке, сообщили «Чите.ру» в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Свечников не вернулся домой 14 октября, а обнаружился 22-го. Журналист объяснил полицейским, что ушел из дома, чтобы побыть одному.

По данным телеканала «Забайкалье», Свечников поставил палатку в гараже и жил все это время там. На следующей день, после того как спортивный комментатор не вернулся домой, о его пропаже сообщила мать.

В июле спасатели Югры нашли 20-летнего парня, который заблудился по пути с работы и бродил по тайге четыре дня. Он планировал пройти более 25 километров до своего поселка, но не смог.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами