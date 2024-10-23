В Чите нашли пропавшего журналиста. Мужчина хотел побыть один

В Чите нашелся журналист Владимир Свечников, который считался пропавшим более недели. С ним все в порядке, сообщили «Чите.ру» в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Свечников не вернулся домой 14 октября, а обнаружился 22-го. Журналист объяснил полицейским, что ушел из дома, чтобы побыть одному.

По данным телеканала «Забайкалье», Свечников поставил палатку в гараже и жил все это время там. На следующей день, после того как спортивный комментатор не вернулся домой, о его пропаже сообщила мать.