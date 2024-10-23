Съемки «Человека-паука-4» начнутся летом 2025 года

Съемки четвертого «Человека-паука» с Томом Холландом начнутся летом 2025-го. Об этом рассказал сам актер в эфире «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

«Следующим летом мы начнем съемки. Все готово — мы почти у цели. Очень волнительно. Не могу дождаться!» — сказал Холланд.

В 2021 году Холланд уже ходил на шоу Джимми Фэллона, на котором он скрыл от ведущего, что в третьем фильме о Человеке-пауке к своим ролям вернутся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. «Ты, без сомнения, профессионально обманул нас всех. Но я скажу, что это того стоило», — сказал ведущий.

Холланд назвал съемки с Магуайром и Гарфилдом «главным событием в своей карьере» и рассказал, как им удавалось так долго скрывать новости от поклонников: «Мы были в пузыре. Тоби и Эндрю приходили на съемочную площадку в плащах, это было похоже на что‑то из „Звездных войн“. Это было уморительно».

В сентябре этого года стало известно, что режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон уже ведет переговоры о том, чтобы стать режиссером сиквела, сменив на этом посту Джона Уоттса, который руководил тремя предыдущими фильмами франшизы.