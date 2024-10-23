Роберт Паттинсон и Лэнс Оппенхайм снимут фильм для A24

Звезда «Бэтмена» и «Маяка» Роберт Паттинсон спродюсирует дебютный художественный фильм документалиста Лэнса Оппенхайма для студии A24, передает Variety.
Картина «Прайм-тайм» расскажет о журналисте, взявшемся за борьбу с преступным миром и навсегда изменившем телевидение. Дополнительные подробности пока не разглашаются, но известно, что проект вдохновлен реалити-шоу «Поймать хищника» 2000-х годов, в котором ведущий Крис Хансен пытался разоблачить предполагаемых сексуальных преступников.
Оппенхайм ранее работал над документальными фильмами «Some Kind of Heaven» о крупнейшем в мире сообществе пенсионеров и «Spermworld» о донорах спермы, а также над сериалом «Ren Faire».
Сценарий ленты написал Аджон Сингх. Он также выступит исполнительным продюсером вместе с Уильямом Яннакконе и Эй Джей Буршайдом из Range и Эмили Хилднер из Square Peg.