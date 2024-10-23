Роберт Паттинсон и Лэнс Оппенхайм снимут фильм для A24

Картина «Прайм-тайм» расскажет о журналисте, взявшемся за борьбу с преступным миром и навсегда изменившем телевидение. Дополнительные подробности пока не разглашаются, но известно, что проект вдохновлен реалити-шоу «Поймать хищника» 2000-х годов, в котором ведущий Крис Хансен пытался разоблачить предполагаемых сексуальных преступников.