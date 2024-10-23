Гуфа задержали в Подмосковье. Рэпер запустил прямой эфир из отдела полиции

Shot написал, что артиста забрали в отделение из‑за того, что он приставал к девушке, а затем подрался с ее братом. Адвокат музыканта Сергей Жорин отверг эту версию.

По информации источников «Базы», вчера вечером Гуф отдыхал в бане, где его начал снимать администратор. Это не понравилось рэперу, и у них завязался конфликт. Телеграм-канал пишет, что знакомый Гуфа подрался с администратором и забрал у него телефон, после чего пострадавший вызвал полицию.