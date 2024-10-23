Ученые создали первый в мире имплант, который восстанавливает зрение

Компания Science объявила о предварительных результатах клинических испытаний своего импланта сетчатки Prima.

Ему удалось вернуть зрение 38 пациентам, страдающим географической атрофией — прогрессирующей формой сухой возрастной макулярной дегенерации, при которой ухудшается центральная часть сетчатки, а значит, и зрение.

Испытуемые смогли продемонстрировать улучшение остроты зрения при использовании Prima через 6 и 12 месяцев после имплантации. Оценка проводилась по таблице LogMAR. В среднем пациенты видели 23 буквы до красной линии (4,6 строки). Одному из испытуемых удалось увидеть 59 букв.

Prima представляет собой зрительный протез, состоящий из фотоэлектрического имплантата, полностью бескабельного и автономного, хирургически вживляемого под сетчатку глаза, специальной пары очков с камерой и проектором, а также карманного процессора, который обрабатывает изображение для четкости и увеличения.

«Полученные результаты являются важной вехой в лечении слепоты. Впервые удалось восстановить реальное зрение в сетчатке, ухудшившееся из‑за возрастной макулярной дегенерации. До этого не было никаких реальных вариантов лечения для таких пациентов», — сказал председатель и профессор кафедры офтальмологии Боннского университета Франк Хольц.