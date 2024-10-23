Вышел трейлер сериала «Интерьер Чайна-тауна» от Тайки Вайтити и Чарльза Ю

Hulu представил трейлер нового мини-сериала «Интерьер Чайна-тауна» от исполнительных продюсеров Чарльза Ю и Таики Вайтити. Все 10 эпизодов, основанные на одноименном романе Ю, станут доступны 19 ноября.

«Сериал рассказывает историю Уиллиса Ву, персонажа второго плана, оказавшегося в ловушке полицейского детектива под названием «Черное и белое». Отодвинутый на второй план, Уиллис выполняет свою работу на экране, обслуживая столики, мечтает о мире за пределами Чайна-тауна и стремится стать главным героем своей собственной истории», — гласит описание.

Когда Уиллис случайно становится свидетелем преступления, он начинает распутывать криминальную паутину Чайна-тауна, одновременно открывая для себя тайную историю собственной семьи и то, каково это — быть в центре внимания», — следует из анонса.

В актерский состав вошли Джимми О. Ян («Кремниевая долина»), Ронни Чиэн («The Daily Show»), Хлоя Беннет («Агенты „Щ.И.Т.“»), Лиза Гилрой («Undercover High»), Салливан Джонс («Джордж Форман: Несокрушимый»), Арчи Као («Полиция Чикаго») и Диана Линь («Прощание»).