В Москве вырастут цены на такси из‑за нехватки водителей

С 25 октября «Яндекс Такси» повысит тарифы на поездки в Москве для привлечения водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение сервиса.

Средний чек, как ожидается, вырастет на 3–4%. В «Яндекс Такси» также считают, что такое решение частично компенсирует партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что в тарифе «Комфорт» цена за километр пути и минуты вырастет с 12 до 15 рублей. Помимо этого, в цену подачи автомобиля теперь будет включен 1 километр и 3 минуты пути (ранее 2 километра и 6 минут). Минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей.

Ранее директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков предупредил, что к концу 2024 года цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» из‑за дефицита около 130 тыс. водителей.