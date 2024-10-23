Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования в 1973 году

Роман Полански не предстанет перед судом по обвинению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней в 1973 году после заключения мирового соглашения, передает The Guardian.

Очередное дело против 91-летнего режиссера, касающееся предполагаемого сексуального нападения, должно было рассматриваться в гражданском суде Лос-Анджелеса в августе следующего года.

В гражданском иске, поданном в прошлом году, утверждалось, что в 1973 году Полански пригласил девушку на ужин в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Он напоил ее текилой, а когда у нее начала кружиться голова, отвез ее к себе домой, где, как она утверждает, совершил над ней сексуализированное насилие.

«Она сказала ему: „Пожалуйста, не делай этого“», — заявила журналистам адвокат истицы Глория Оллред в марте. По ее словам, предполагаемое нападение причинило истице «огромную физическую, эмоциональную боль и страдания».

Однако летом дело было «урегулировано к взаимному удовлетворению сторон и теперь официально прекращено», сообщил адвокат Полански Александр Руфус-Исаакс. Оллред подтвердила, что урегулирование претензий было достигнуто «к их взаимному удовлетворению».

Иск, в котором требовалось возместить неустановленный ущерб, был подан в июне 2023 года перед истечением срока действия калифорнийского закона, позволявшего продлить срок рассмотрения исков против предполагаемых виновников сексуальных преступлений.

В 1977 году Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, заключив сделку о признании вины, чтобы избежать суда по более серьезным обвинениям. В следующем году он бежал во Францию, отсидев 42 дня в тюрьме. С тех пор он скрывается от правосудия США. Впоследствии Геймер защищала Полански, а в прошлом году фотографировалась с ним.

В 2017–2019 годах четыре женщины обвинили Полански в насилии над ними в 1970-х годах — три из них, предположительно, были несовершеннолетними в то время. Среди них — художница Марианна Барнард, которая заявила, что Полански подверг ее сексуализированному насилию, когда ей было 10 лет.