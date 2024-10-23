В США увеличилась смертность младенцев после отмены права на аборт

В США выросла младенческая смертность после того, как 18 месяцев назад Верховный суд отменил закон «Роу против Уэйда», в результате чего более десятка штатов ввели практически полный запрет на аборты. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Огайо.

Общая младенческая смертность выросла на 7% с 2022 года. В три месяца из восемнадцати умирало примерно на 247 младенцев больше, чем ожидалось. Ученые отметили, что этот рост был заметен среди младенцев с врожденными аномалиями.

Большинство врожденных заболеваний обнаруживаются внутриутробно и в штатах, где аборты все еще разрешены, заставляют людей прерывать беременность, так как это может быть опасно для здоровья.

«Любая смерть младенца — это трагедия, но затем на это накладывается ситуация, когда беременная женщина знает, что вынашивает плод, несовместимый с жизнью, тогда как раньше у нее, возможно, была бы возможность прервать беременность», — отметила Элисон Геммилл, доцент Школы общественного здоровья имени Джона Хопкинса Блумберга.