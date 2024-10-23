Анонсирован второй сезон «Грызни». В нем снимутся Оскар Айзек и Кэри Маллиган

Слухи о том, что сериал получит продолжение, ходили давно, но до сих пор ничего не было подтверждено. Грядущий сезон расскажет о молодой паре, которая становится свидетелем тревожной ссоры между своим боссом и его женой в элитарном мире загородного клуба.