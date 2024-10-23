Анонсирован второй сезон «Грызни». В нем снимутся Оскар Айзек и Кэри Маллиган

Netflix официально анонсировал второй сезон «Грызни». Об этом сообщает Variety.
Слухи о том, что сериал получит продолжение, ходили давно, но до сих пор ничего не было подтверждено. Грядущий сезон расскажет о молодой паре, которая становится свидетелем тревожной ссоры между своим боссом и его женой в элитарном мире загородного клуба.
Главные роли исполнят Оскар Айзек («Дюна»), Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), Чарльз Мелтон («Американская история ужасов») и Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»).
Сезон будет состоять из восьми 30-минутных эпизодов. В качестве создателя, шоураннера и исполнительного продюсера вернется Ли Сон Чжин.
В январе этого года создатель «Грызни» Ли Сон Чжин допустил, что шоу может стать антологией, «если Netflix захочет продолжать». По его словам, история первого сезона «довольно законченная».
Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. В нем снялся звезда фильмов «Минари» и «Нет» Стивен Ян, а также известная по сериалам «Газетчицы» и «Американская домохозяйка» Али Вонг.
Они сыграли двух незнакомцев, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.
Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.