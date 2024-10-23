Рональд Д. Мур стал новым шоураннером сериала по God of War

Рональд Д. Мур, известный по «Звездному крейсеру „Галактика“» и «Ради всего человечества», стал новым шоураннером сериала по видеоигре God Of War. Об этом сообщает Deadline.
Он также займет кресло исполнительного продюсера и сценариста. Ранее проект покинула его оригинальная творческая команда, в которую входил шоураннер и исполнительный продюсер Рэйф Джадкинс («Колесо времени»).
Грядущий сериал станет первым крупным проектом Мура с тех пор, как он вернулся на Sony TV в июне, заключив многолетнее соглашение. Он покинул инди-студию в 2020 году после успешной 10-летней работы. За это время он успел создать два хитовых сериала: «Чужестранка» для Starz и «Ради всего человечества» для Apple TV+.
God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.