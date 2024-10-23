В США один человек умер и десятки отравились из‑за кишечной палочки в чизбургерах McDonald’s

Вспышка кишечной палочки, связанная с чизбургерами из McDonald’s, привела как минимум к одному смертельному исходу, сообщили органы здравоохранения США.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США уточнил, что в результате вспышки, связанной с роял чизбургерами, в 10 штатах было зарегистрировано 49 случаев заболевания. Десять человек были госпитализированы.

«Большинство заболевших сообщили, что ели гамбургеры „Роял Чизбургеры“ из McDonald’s, и следователи выясняют, какой ингредиент заражен», — заявили в CDC.

Агентство отметило, что «компания McDonald’s изъяла ингредиенты для этих бургеров», и в некоторых штатах они не будут доступны для покупки. По словам чиновников, большинство заболевших проживают в Колорадо и Небраске. На время расследования, фастфуд-компания прекратила использование «свежего нарезанного лука» и говяжьих котлет весом ¼ фунта в некоторых штатах.