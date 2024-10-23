Стэнли Туччи рассказал, что долго не мог найти работу после фильма «Дьявол носит Prada»

Стэнли Туччи рассказал в интервью Vanity Fair, что не мог найти работу после съемок в фильме Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada».
«Я не мог найти работу, и я не совсем понимал почему, но так вышло. Поэтому я стал заниматься тем, чем не всегда хотел, но у меня получалось», — отметил он.
По словам актера, в своей карьере он «всегда переживал эти колебания, и иногда это был просто бизнес, а иногда это были личные причины, по которым невозможно было работать».
«Шесть лет назад я заболел, и это на некоторое время выбило меня из колеи, а потом я стал постепенно возвращаешься. Но я должен был начать что‑то делать. Мне нужно было работать, потому что мне нужны были деньги. Возможно, я приступил к работе слишком рано», — рассказал Туччи.
После «Дьявол носит Prada» Туччи снялся в таких фильмах, как «Джулия и Джулия», «Милые кости», «Отличница лёгкого поведения», «Бурлеск», «Капитан Америка: Первый мститель», «Голодные игры», и другие. Последним фильмом с актером стал «Конклав».