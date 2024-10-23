Сериал «Мэтлок» с Кэти Бейтс продлили на второй сезон

Канал CBS решил продлить на второй сезон сериала «Мэтлок». Об этом сообщает Variety.
Новость появилась перед выходом третьего эпизода сериала, который является переосмысленной версией одноименного сериала с Энди Гриффитом в главной роли.
В ремейке юристку из престижной фирмы играет Кэти Бейтс. Согласно синопсису героиня «использует свое скромное поведение и хитрую тактику, чтобы выигрывать дела и разоблачать коррупцию изнутри». Посмотреть на приключения женщины можно будет на стриминг-сервисе Paramount+.
С момента премьеры «Мэтлок» пользуется популярностью у критиков и зрителей. На момент написания заметки у проекта 100%-ный рейтинг одобрения критиков на Rotten Tomatoes.
Режиссером пилотного эпизода стала Кэт Койро, сценарий написала Дженни Снайдер Урман. Она также стала исполнительным продюсером проекта наряду с Бейтс, Джоанной Кляйн, Эриком Кристианом Олсеном и Джоном Уиллом.
Ранее Бейтс говорила, что планировала завершить карьеру после того, как съемки в одном из фильмов, название которого она не называет, оставили у нее неприятные ощущения. Она также называла «Мэтлок» своим последним танцем.
Однако затем на красной дорожке «Эмми» актриса заявила, что думала о том, чтобы уйти на полупенсию, пока не получила сценарий Дженни Урман для «Мэтлока».
«Я прочитала его и сказала: „О да, детка, я должна это сделать. Это потрясающе“. Это не просто эпизодический сериал, здесь есть всеобъемлющая тайна, которая проходит через все серии. Большой поворот в конце пилота», — добавила Бейтс.