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Сериал «Мэтлок» с Кэти Бейтс продлили на второй сезон

Сегодня в 08:59
Фото: CBS Studios

Канал CBS решил продлить на второй сезон сериала «Мэтлок». Об этом сообщает Variety.

Новость появилась перед выходом третьего эпизода сериала, который является переосмысленной версией одноименного сериала с Энди Гриффитом в главной роли.

В ремейке юристку из престижной фирмы играет Кэти Бейтс. Согласно синопсису героиня «использует свое скромное поведение и хитрую тактику, чтобы выигрывать дела и разоблачать коррупцию изнутри». Посмотреть на приключения женщины можно будет на стриминг-сервисе Paramount+.

С момента премьеры «Мэтлок» пользуется популярностью у критиков и зрителей. На момент написания заметки у проекта 100%-ный рейтинг одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Режиссером пилотного эпизода стала Кэт Койро, сценарий написала Дженни Снайдер Урман. Она также стала исполнительным продюсером проекта наряду с Бейтс, Джоанной Кляйн, Эриком Кристианом Олсеном и Джоном Уиллом.

Ранее Бейтс говорила, что планировала завершить карьеру после того, как съемки в одном из фильмов, название которого она не называет, оставили у нее неприятные ощущения. Она также называла «Мэтлок» своим последним танцем.

Однако затем на красной дорожке «Эмми» актриса заявила, что думала о том, чтобы уйти на полупенсию, пока не получила сценарий Дженни Урман для «Мэтлока».

«Я прочитала его и сказала: „О да, детка, я должна это сделать. Это потрясающе“. Это не просто эпизодический сериал, здесь есть всеобъемлющая тайна, которая проходит через все серии. Большой поворот в конце пилота», — добавила Бейтс.

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