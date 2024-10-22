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В сети появился трейлер антологии «Хичкок: Начало» — собрания ранних работ культового режиссера

Сегодня в 01:57
Фото: Bettmann / Getty Images

На ютуб-канале StudiocanalUK опубликовали трейлер антологии «Хичкок: Начало» — собрания ранних работ культового режиссера Альфреда Хичкока, автора «Психо» и «Головокружения».

Коллекцию из десяти малоизвестных фильмов кинематографиста выпустят к его 125-летию. Ее дополнит документальная лента «Стать Хичкоком: Наследие „Шантажа“», рассказывающая про создание одного из первых английских звуковых фильмов.

Собрание появится в продаже 16 декабря. В него войдут 11 дисков Blu-ray, постер и 64-страничный буклет о творчестве Хичкока. На дисках будут немые фильмы «Ринг» и «Шампанское» 1928 года, «Жена фермера» 1929 года, «Человек с острова Мэн» 1930 года.
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В антологию также войдет «Шантаж», вышедший в 1929 году, и другие работы Хичкока начала 30-х — «Юнона и Павлин», «Грязная игра», «Убийство!», «Номер семнадцать» и «Богатые и странные».

Все картины представят в обновленном виде и с новыми партитурами. Предполагается, что антология продемонстрирует творческое развитие Хичкока и превращение его в одного из самых изобретательных и оригинальных кинохудожников в истории.

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