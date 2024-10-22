СМИ: в школах начались «профилактические беседы» о вреде квадробинга

В школах России начали проводить «профилактические беседы» о вреде квадробинга. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его информации, особые мероприятия начались в учебных заведениях по всей стране. На них детям и их родителям рассказывают о негативном влиянии субкультуры, предполагающей копирование поведения животных.

Как отмечает СМИ, беседы с участниками проводят учителя, а также психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних. На встречах школьникам выдают брошюры, объясняющие опасность квадробинга.

Педагоги поясняют детям, что такое квадробика и почему людям нельзя потреблять корм для животных. «Квадробинг — это не просто увлечение, это потенциальная угроза для здоровья и безопасности наших детей», — заявили в одной из школ.

По словам источника, на профилактических беседах школьникам в числе прочего рассказывают, какие поступки могут привести к административной ответственности.

«Профилактику» квадробинга начали также в больницах, библиотеках, домах культуры и даже детсадах.

В октябре стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии», в которую включили «квадроберство». Один из депутатов предложил лишать родительских прав россиян, позволяющих детям увлекаться квадробикой.