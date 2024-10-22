Скарлетт Йоханссон намерена сыграть главную роль в экранизации «Девушки в озере»

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по фильмам «Черная вдова» и «Люси», намерена сыграть главную роль в экранизации романа «Девушка в озере» Лорена Оливера. Об этом сообщил Deadline.

Писатель сам напишет сценарий будущей картины. Ее выпустит студия Amazon MGM вместе с United Artists. Продюсерами киноадаптации станут Скотт Стабер и Ник Несбитт, а также Йоханссон, Джонатан Лиа и Марс Рестегини.

Оливер будет одним из исполнительных продюсеров. В разработке фильма поучаствуют продакшн-компании These Pictures и Jack Tar Pictures. Будущую ленту описывают как микс «Шестого чувства» и триллера «Что скрывает ложь».

Сюжет картины держитсz в секрете. Известно только, что фильм окажется мистическим триллером. Кто станет постановщиком экранизации, пока неизвестно.