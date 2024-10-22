Netflix опубликовал трейлер концертного фильма Оливии Родриго

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер концертного фильма «Оливия Родриго: мировой тур Guts». Он выйдет на платформе 29 октября.

Фильм покажет выступление 21-летней американской артистки на стадионе «Интуит-Дом» в Лос-Анджелесе. Оно прошло в августе. На концерте певица исполнила такие хиты как «Bad Idea Right?», «Good 4 U», «Get Him Back!».

Шоу состоялось в рамках гастрольного тура «Guts». Он начался в феврале 2024 года в Палм-Спрингс и завершится в июле 2025 году в Манчестере. За это время Родриго проведет более ста концертов.

Тур проходит в поддержку сразу двух альбомов артистки — «Sour» и «Guts». Они вышли в 2021 и 2023 году соответственно. Первый получил «Грэмми» как лучший вокальный поп-альбом года.