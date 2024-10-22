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Эллиот Минтц заявил, что Джон Леннон и Йоко Оно были «одержимы идеей худобы»

Вчера в 23:02
Фото: Ballard / Getty Images

Британский музыкант Джон Леннон, один из участников легендарной группы The Beatles, и его супруга, японская художница Йоко Оно были «одержимы идеей худобы», заявил экс-пресс-секретарь артистов Эллиот Минтц.

Он поделился с изданием People, что его друзья тщательно следили за своим весом. В книге «Мы все сияем: Джон, Йоко и я» Минтц описал, как Леннон и Оно вели дневник, в котором каждый день записывали результаты взвешивания.

«У Йоко и Джона было бесконечное количество вопросов на эту тему», — признался Минтц. Он отметил, что однажды Леннон позвонил ему посреди ночи и попросил его найти «таблетки для похудения».

«Они думали, что все в Голливуде стройные и подтянутые, и что существуют волшебные таблетки для похудения — и настаивали, чтобы я достал их для них», — пояснил медиаконсультант.

Он добавил, что не стал искать никакие препараты для снижения веса. Тем не менее, Леннон и Оно продолжали держать себя в форме собственными усилиями. Их холодильник, как вспомнил Минтц, был наполнен «неузнаваемыми» полезными продуктами.

«Их холодильник был похож на яму с диковинками. Там были иногда бумажные контейнеры с остатками того, что они ели вчера, ты открывал их и смотрел внутрь, и все еще не мог понять, что же там было», — рассказал Минтц.

В доме артистов было, по словам Минтца, «много воды». При этом Йоко Оно «не умела обращаться с плитой». «Пока Джон не научился готовить, они были немного бедны в плане питания», — признался автор.

Удивительным был и платяной шкаф пары. Он был похож на «бутик на Манхэттене», отметил мнтц. Там были организованные «по размеры талии» вращающиеся вешалки с одеждой. «Там были сотни предметов одежды, в том числе десятки и десятки шляп и очков», — рассказал Минтц.

Эллиот Минтц дружил с Джоном Ленноном на протяжении почти 10 лет вплоть до смерти последнего. После его смерти он продолжил общаться с Йоко Оно. Свои истории о жизни рядом с культовыми артистами он собрал в книге, которая выйдет в печать 22 октября.

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