Сидни Суини снимется в режиссерском дебюте Колмана Доминго

Сидни Суини («Эйфория», «Кто угодно, но не ты») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул», «Индустрия») снимутся в фильме «Scandalous» — полнометражном режиссерском дебюте Колмана Доминго. Об этом сообщил Variety.

В исторической драме пара исполнит роли кинозвезды Ким Новак и певца Сэмми Дэвиса-младшего. Фильм расскажет об их романе и трудностях, с которыми знаменитостям пришлось столкнуться, когда об их отношениях узнала широкая общественность.

Над проектом поработает компания Miramax. Сейчас он находится на ранней стадии разработки. Как отмечает Variety, продюсеры надеются начать съемки в следующем году, после того как Доминго и Суини закончат съемки в третьем сезоне «Эйфории».

Новак и Дэвис познакомились на «Шоу Стива Аллена» в 1956 году. Они продолжили общаться, и в следующем году певец посетил съемочную площадку фильма Альфреда Хичкока «Головокружение». Вскоре они вновь встретились на благотворительном балу в честь Дня благодарения в Калифорнии, после чего провели вместе праздники.

Их роман стал достоянием общественности в 1958 году, когда один из чикагских обозревателей опубликовал информацию об отношениях Дэвиса и Новака, утверждая, что они могут вскоре пожениться. Новак публично опровергла эту информацию.