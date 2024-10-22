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Сидни Суини снимется в режиссерском дебюте Колмана Доминго

Сегодня в 22:22
Кадр из сериала «Эйфория». Фото: HBO

Сидни Суини («Эйфория», «Кто угодно, но не ты») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул», «Индустрия») снимутся в фильме «Scandalous» — полнометражном режиссерском дебюте Колмана Доминго. Об этом сообщил Variety.

В исторической драме пара исполнит роли кинозвезды Ким Новак и певца Сэмми Дэвиса-младшего. Фильм расскажет об их романе и трудностях, с которыми знаменитостям пришлось столкнуться, когда об их отношениях узнала широкая общественность.

Над проектом поработает компания Miramax. Сейчас он находится на ранней стадии разработки. Как отмечает Variety, продюсеры надеются начать съемки в следующем году, после того как Доминго и Суини закончат съемки в третьем сезоне «Эйфории».

Новак и Дэвис познакомились на «Шоу Стива Аллена» в 1956 году. Они продолжили общаться, и в следующем году певец посетил съемочную площадку фильма Альфреда Хичкока «Головокружение». Вскоре они вновь встретились на благотворительном балу в честь Дня благодарения в Калифорнии, после чего провели вместе праздники.

Их роман стал достоянием общественности в 1958 году, когда один из чикагских обозревателей опубликовал информацию об отношениях Дэвиса и Новака, утверждая, что они могут вскоре пожениться. Новак публично опровергла эту информацию.

Несколько дней спустя Дэвис женился на солистке хора Лорей Уайт. Их союз продлился один год. Новак вышла замуж за актера Ричарда Джонсона в 1965 году. Позже они развелись, а в 1976 году актриса вышла замуж за Роберта Мэллоя. Пара оставалась вместе до смерти Мэллоя в 2021 году. Сейчас Новак 91 год. Дэвис умер в 1990 году в возрасте 64 лет.

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