Российская второклассница установила мировой рекорд по жиму лежа

Второклассница Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом рассказали в программе «Вести Пермь» на телеканале «Россия 1».

Девочка подняла штангу весом 10 килограмм тысячу раз за 42 минуты. Она побила рекорд другого россиянина — Владислава Черепанова из Москвы. Он установил рекорд в жиме лежа в 2021 году в возрасте десяти лет.

Котельникова — многократная рекордсменка в жиме штанги лежа. Для школьницы новый рекорд — уже 24-й в спортивной карьере. В СМИ Лидию называют «девочкой-богатырем» и «самой сильной девочкой России».