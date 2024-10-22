Ремейк «Блэйда» исчез из расписания релизов Marvel

Фильм «Блэйд», который должен был выйти на экраны 7 ноября 2025-го, исчез из графика премьер студии Marvel. Вместо него в расписании появилась новая картина по вселенной «Хищника», передает Deadline.

Перезагрузку знаменитого боевика впервые анонсировали на Комик-Кон в Сан-Диего в 2019 году с двукратным обладателем «Оскара» Махершалой Али в главной роли.

Позже создатели ленты столкнулись с непредвиденными задержками, вызванными глобальной пандемией и забастовками сценаристов. Из проекта ушли два режиссера: сначала Бассам Тарик, который планировал начать съемки осенью 2022 года, а затем Янн Деманж.

Первый фильм об убийце вампиров в исполнении Уэсли Снайпса вышел в 1998 году. За успешной первой частью последовали два сиквела — в 2002 и 2004 годах. Совокупные сборы франшизы по всему миру составили 418 млн долларов.