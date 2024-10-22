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В Австралии на встречу с королем Карлом III пришел альпака — и чихнул на Его Величество

Сегодня в 21:20
Фото: ABC News (Australia)/YouTube

На встречу с королем Великобритании Карлом III возле Австралийского военного мемориала пришел альпака по имени Хефнер. Он не сдержался и чихнул прямо на Его Величество, когда тот попытался его погладить.

Забавный инцидент произошел во время общения монарха с жителями Канберры. Карл III пожимал им руки и обменивался приветствиями, когда заметил в первом ряду необычного поклонника — альпака с золотистой короной на голове.

Король остановился возле животного, поговорил о чем‑то с владельцем Хефнера — и протянул руку к носу альпака. Тот смущенно чихнул, рассмешив и Карла III, и всех находившихся рядом людей.

После случившегося Карл III как ни в чем не бывало продолжил общение с австралийцами. Он принимал от них подарки, шутил и задавал вопросы пришедшим подданным в сопровождении охраны и телекамер.

Позднее Карл III рассказал журналистам, что на него не впервые чихает животное. Монарх поделился, что однажды на него чихнул слон. «Это тоже не очень хорошо», — отметил король.

Владелец Хефнера добавил в интервью, что альпака ждал короля терпеливо около трех часов. «Он [король] дотронулся до его носа, и, видимо, это было щекотно, так что он [альпака] чихнул», — сказал мужчина.

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