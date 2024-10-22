В Лондоне продадут дом, в котором жила Маргарет Тэтчер

В Лондоне на продажу выставили таунхаус, в котором жила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом сообщил Mansion Global.

За дом, расположенный в Вестминстере, просят 4,7 млн долларов. Здание построили в начале 1720-х годов. С 1984 по 1993 год он принадлежал лорду Алистеру МакЭлпайну, казначею Консервативной партии.

МакЭлпайн предоставил дом Тэтчер и ее мужу после того, как премьер-министр ушла со своего поста в 1990 году. Политик переехала в таунхаус площадью 202 квадратных метра и установила там колокол, используемый для созыва членов парламента перед голосованием.