Том Йорк, Джулианна Мур и еще более 10 тыс. артистов подписали открытое письмо разработчикам ИИ

Бьорн Ульвеус из ABBA, актриса Джулианна Мур, а также вокалист Radiohead и The Smile Том Йорк вошли в число 10 500 представителей творческой индустрии, подписавших обращение к разработчикам ИИ об опасности нелицензионного использования искусства для улучшения их технологий. Об этом рассказала The Guardian.

«Нелицензионное использование произведений для обучения генеративного ИИ — это серьезная и неоправданная угроза для средств к существованию авторов, и оно не должно быть разрешено», — говорится в заявлении.

Обращение поддержали тысячи профессионалов из мира литературы, музыки, кино, театра и телевидения, среди которых авторы Кадзуо Исигуро, Энн Пэтчетт и Кейт Мосс, музыканты Роберт Смит из The Cure и композитор Макс Рихтер, а также актеры Кевин Бейкон, Розарио Доусон и Ф.Мюррей Абрахам.

Организатор обращения Эд Ньютон-Рекс, британский композитор и экс-глава отдела аудио в технологической компании Stability AI, заявил, что люди, зарабатывающие на жизнь творчеством, очень обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Есть три ключевых ресурса, которые нужны компаниям, занимающимся генеративным искусственным интеллектом, для создания моделей ИИ: люди, вычисления и данные. На первые два они тратят огромные суммы — иногда по миллиону долларов на инженера и до миллиарда долларов на модель. Но они рассчитывают, что третье — данные для обучения — достанется им бесплатно», — сказал он.