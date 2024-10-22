Вышел трейлер боевика «Любовь ранит» со звездой «Все везде и сразу» Ке Хюи Куаном

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер боевика «Любовь ранит» («Love Hurts»), главную роль в котором исполнил Ке Хюи Куан, известный по фильму «Все везде и сразу».

Оскароносный актер сыграл приветливого риелтора Марвина Гейбла, прошлое которого хранит мрачные тайны. Однажды они начинают всплывать на поверхность, когда в жизни героя вновь появляется девушка по имени Роуз.

Роуз — бывшая соучастница преступлений Марвина, которую он когда‑то оставил умирать. Девушка выжила и нашла Гейбла, чтобы сообщить ему, что его разыскивает его брат — безжалостный вор в законе, с которым Марвин не хочет иметь никаких дел.

Роль Роуз в картине исполнила Ариана ДеБоуз («Аргайл: Супершпион», «Вестсайдская история», «Мир Дикого Запада»). В актерский состав проекта вошли также Шон Астин, Дэниел Ву, Маршон Линч и другие.

Режиссером фильма выступил координатор трюков Джонатан Эусебио. Сценаристами стали Люк Пассмор, Джош Стоддард и Мэттью Мюррей. Спродюсировали «Love Hurts» Дэвид Литч и Келли Маккормик.

Премьера боевика запланирована на 7 февраля. Он покажет новый тип звезды боевиков — героя, который, по словам Куана, «не боится быть уязвимым и не выглядит крутым парнем, пока ситуация не потребует этого».

Все трюки в картине Куан выполнил самостоятельно. Чтобы подготовиться к съемкам, актер три месяца интенсивно тренировался, в том числе — с бывшей звездой НФЛ Линчем.