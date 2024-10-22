Николас Кейдж призвал актеров не использовать ИИ для улучшения игры

Американский актер Николас Кейдж, известный по фильмам «Собиратель душ» и «Без лица», призвал молодых актеров не использовать искусственный интеллект для улучшения игры. Об этом написал Deadline.

Артист высказался на кинофестивале в Ньюпорт-Бич о новой технологии EBDR. По мнению Кейджа, она может «забрать инструмент» у актеров.

«Студиям это нужно, для того чтобы иметь возможность изменить ваше лицо, после того как вы уже снялись. Они могут изменить ваше лицо, ваш голос, вашу подачу реплик, они могут изменить ваш язык тела, могут изменить вашу игру», — пояснил Кейдж.

Он напомнил, что сам однажды столкнулся с EBDR. Актер отметил, что его эпизодическое появление в блокбастере «Флэш» в 2023 году — пример работы именно этой технологии.

Кейдж обратился к коллегам на кинофестивале с просьбой «защищать свой инструмент». «Я прошу вас, если к вам обратится студия с предложением подписать контракт, позволяющий им использовать EBDR на вас, рассмотрите то, что я называю MVMFMBMI: мой голос, мое лицо, мое тело, мое воображение», — сказал он.