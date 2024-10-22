Борьба за «Йеллоустоун» продолжается в трейлере второй части пятого сезона сериала

В сети появился дебютный трейлер второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна». Продолжение сериала стартует 10 ноября.
В проекте, ставшем сенсацией на момент премьеры в 2018 году, Кевин Костнер, недавно покинувший сериал, вернется к роли владельца ранчо в Монтане и патриарха семьи Даттон. Также на экране вновь появятся Келли Райлли, Уэс Бентли, Люк Граймс и Коул Хаузер.
Первые восемь серий пятого сезона сериала Тейлора Шеридана и Джона Линсона выходили с ноября 2022 по январь 2023 года. По информации Variety, Paramount может официально анонсировать шестой сезон, в центре которого окажутся герои Райлли и Хаузера.
Ранее Paramount запустила спин-офф сериала под названием «Мэдисон». В нем сыграли Патрик Дж.Адамс, Мэттью Фокс, Эль Чапман и Бо Гарретт.