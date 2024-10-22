Борьба за «Йеллоустоун» продолжается в трейлере второй части пятого сезона сериала

В проекте, ставшем сенсацией на момент премьеры в 2018 году, Кевин Костнер, недавно покинувший сериал, вернется к роли владельца ранчо в Монтане и патриарха семьи Даттон. Также на экране вновь появятся Келли Райлли, Уэс Бентли, Люк Граймс и Коул Хаузер.