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В школьных туалетах Перми установили камеры, чтобы «контролировать поведение» детей

Сегодня в 18:01
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В нескольких пермских школах в туалетах установили видеокамеры. В администрации города сказали, что они нужны, чтобы «контролировать поведение» детей.

Первым фотографию с камерой в туалете выложил телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». В посте утверждалось, что снимок сделан в школе № 116. Позже телеканал «Рифей-Пермь» со ссылкой на соцсети написал, что камеры также повесили в туалетах школы № 42.

В городском департаменте образования изданию 59.ru подтвердили, что камеры были установлены в школах № 42, № 77 и № 116. «Это требуется, чтобы контролировать нормы поведения в школах и следить за тем, курят ли дети, в том числе электронные сигареты», ― пояснили там.

В ведомстве заявили, что камеры установлены только при входе в туалеты и направлены на дверь, а в зону их видимости туалетные кабинки не входят.

Тем временем телеграм-канал «Пермское чтиво» опубликовал еще одно фото, как утверждается, сделанное в гимназии № 1. В этом случае камеры установлены прямо над писсуарами.

Ранее камеры в школьных туалетах замечали и в других регионах ― к примеру, в школе села Миловка Уфимского района Башкирии и школе № 36 в Набережных Челнах. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявляла, что если камеры не направлены на кабинки и родители не против, то проблемы в этом нет.

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