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Французского режиссера Николя Бедоса приговорили к году тюрьмы за сексуализированное насилие

Сегодня в 17:46
Кадр из фильма «Искусство фуги». Фото: Hérodiade

Французского актера и режиссера Николя Бедоса признали виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам в прошлом году. Его приговорили к году лишения свободы с шестимесячной отсрочкой и принудительным лечением, сообщает Le Parisien.

При этом Бедоса оправдали по обвинению в сексуальных домогательствах 2018 года. Адвокат актера Джулия Монковски заявила, что собирается обжаловать приговор.

Обвинения против постановщика выдвинули в связи с предполагаемым сексуализированным насилием, совершенным 1 июня в одном из парижских ночных клубов. По словам обвинительницы, режиссер положил руку на ее промежность.

Позже еще две женщины обвинили Бедоса в сексуальных проступках, но ни одна из них не подала заявление в полицию. Одна из них заявила, что Бедос схватил ее за талию и поцеловал в шею 12 мая 2023 года, а вторая обвинила его в сексуальных домогательствах в 2018 году, утверждая, что он трогал ее живот и просил поцеловать его.

Бедос отверг обвинения и заявил, что «ничего не помнит» об инциденте в июне 2023 года, потому что был слишком пьян. Он утверждал, что у него есть проблемы с алкоголем, но заявил, что «никогда не будет сексуальным агрессором», добавив: «Я не навязываю себя. Мы можем говорить о флирте… но в этом нет никакого сексуального умысла».

Монковски назвала приговор «беспрецедентным самосудом». «Он лечился от алкогольной зависимости почти два года. Его семейная и профессиональная жизнь была сильно нарушена этой процедурой», — добавила она.

Бедос наиболее известен как режиссер фильма «Прекрасная эпоха», который показали на Каннском кинофестивале в 2020 году. Премьера последней картины Бедоса, «Маскарад» также состоялась на Каннском фестивале в 2022 году.

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