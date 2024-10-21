Жительница Красноярска потратила на Wildberries 1,2 млн рублей, которых у нее не было

Прокуратура Красноярского края выдвинула обвинение местной жительнице по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая из‑за бага маркетплейса Wildberries накупила товаров на 1,2 млн рублей, которых у нее не было, сообщается в телеграм-канале ведомства.
После регистрации на Wildberries в 2023 году девушка обнаружила, что выбранные ею товары в корзине числились оплаченными. Вместо обращения в службу поддержки она решила проверить, получится ли у нее забрать недорогие бытовые принадлежности в пункте выдачи, и убедилась, что с нее не требуют оплаты и не списывают денег с карты.
После этого пользовательница заказывала на Wildberries многочисленную косметику, постельное белье и другие товары для дома, одежду и обувь, чемодан, ювелирные изделия, несколько новых айфонов и аксессуары к ним, игровые приставки и колонки. По данным прокуратуры, товары она перепродавала и закрывала долги.
Список покупок красноярки дошел до 100 позиций, пока Wildberries не обнаружил сбоя и не заблокировал ее аккаунта.
В 2023 году Верховный суд РФ встал на сторону волгоградца, который из‑за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле. В суде заявили, что через покупку на сайте мужчина заключил договор с магазином, а менять его условия продавец не вправе.