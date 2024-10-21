Жительница Красноярска потратила на Wildberries 1,2 млн рублей, которых у нее не было

Прокуратура Красноярского края выдвинула обвинение местной жительнице по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая из‑за бага маркетплейса Wildberries накупила товаров на 1,2 млн рублей, которых у нее не было, сообщается в телеграм-канале ведомства.

После регистрации на Wildberries в 2023 году девушка обнаружила, что выбранные ею товары в корзине числились оплаченными. Вместо обращения в службу поддержки она решила проверить, получится ли у нее забрать недорогие бытовые принадлежности в пункте выдачи, и убедилась, что с нее не требуют оплаты и не списывают денег с карты.