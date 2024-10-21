Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Бритни Спирс опубликовала видео в свадебном платье на своей страничке в инстаграме* и сообщила поклонникам, что «вышла замуж за саму себя».

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться постыдным или глупым, но я думаю, что это самый блестящий поступок в моей жизни!!!» — подписала певица видео, на котором она танцует под песню Стинга «Fields of Gold».