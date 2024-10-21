Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Бритни Спирс опубликовала видео в свадебном платье на своей страничке в инстаграме* и сообщила поклонникам, что «вышла замуж за саму себя».
«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться постыдным или глупым, но я думаю, что это самый блестящий поступок в моей жизни!!!» — подписала певица видео, на котором она танцует под песню Стинга «Fields of Gold».
2 мая Спирс развелась со своим мужем Сэмом Асгари. Однако юридически певица станет свободна только 2 декабря, так как по закону Калифорнии для этого требуется как минимум шестимесячный период ожидания. Отношения пары начались в конце 2016 года, а затем 9 июня 2022 года они связали себя узами брака.
В судебных документах говорилось, что они расстались 30 июля 2023 года из‑за «непримиримых разногласий, которые привели к непоправимому распаду брака, сделав невозможным совместное проживание сторон в качестве мужа и жены».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.